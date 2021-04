Informazione e pandemia: come gli italiani hanno cercato le notizie

Il primo Rapporto Ital Communications-Censis racconta come ci siamo approcciati alle notizie durante questi mesi. Oltre 50 milioni di italiani (il 99,4% degli adulti) si sono messi a cercare informazioni: 29 milioni si sono ritrovati a leggere notizie su web e social che poi si sono rivelate false o sbagliate. La comunicazione confusa sul virus ha veicolato paura per il 65% degli italiani. È stata una comunicazione "sbagliata" per il 14,1% dei giovani tra i 18-34 anni e pessima per il 14,6% dei millennials