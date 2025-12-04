Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, spiccano gli ultimi sviluppi legati alla guerra russo-ucraina con "il muro anti Putin" di Nato ed Ue e con Rutte che parla di ulteriori" forniture militari e sanzioni" contro Mosca in assenza di intese sulla pace. Spazio poi all'economia, con lo spread sceso sotto quota 70, e alla cronaca, con il caso del femminicidio nelle Marche. Per lo sport, i risultati della Coppa Italia e l'addio a Nicola Pietrangeli

    Cronaca: Articoli correlati

    Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

    Cronaca

    È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è...

    Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

    Cronaca

    L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli...

    Giornata internazionale disabilità, l'Uniba rafforza l'inclusione

    Cronaca

    Tra le iniziative rese possibili dall’UniBa, dal delegato del rettore per Disabilità e...