Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, spiccano gli ultimi sviluppi legati alla guerra russo-ucraina con "il muro anti Putin" di Nato ed Ue e con Rutte che parla di ulteriori" forniture militari e sanzioni" contro Mosca in assenza di intese sulla pace. Spazio poi all'economia, con lo spread sceso sotto quota 70, e alla cronaca, con il caso del femminicidio nelle Marche. Per lo sport, i risultati della Coppa Italia e l'addio a Nicola Pietrangeli
- La guerra russo-ucraina in primo piano: "Nato e Ue, il muro anti Putin". La linea di Rutte: "Senza intese avanti con forniture militari e sanzioni". Meloni: "Armi a Kiev, il decreto entro fine anno". E salta l'incontro Witkoff-Zelensky. Economia: "Lo spread scende sotto quota 70, mai così dal 2009". Cronaca, Ancona: "Picchiata a morte in casa, caccia al marito in fuga". Fotonotizia dedicata ai funerali di Nicola Pietrangeli: "Addio sul campo da tennis".
- Ancora il conflitto in Ucraina in primo piano con la decisione della Ue: "Stop al gas russo". Intanto "salta l'incontro di Zelensky con Witkoff". Meloni: "Entro fine anno il decreto per Kiev". Politica: "Mini indulto di Natale, Mantovano boccia la proposta di La Russa". Di spalla: "Inchiesta appalti, Mogherini libera l'ambasciatore. Sannino si dimette". Fotonotizia sul "no di Zerocalcare e del Comune alla fiera con l'editore neofascista".
- "La Lega: restituiamo i beni presi ai russi" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Bluff di Putin: "Sì alla pace", ma sui territori "pone condizioni inaccettabili". Cronaca, la sentenza a Torino: "Uccise i rapinatori della gioielleria, 14 anni di carcere". Approfondimento sull'assalto alla redazione del giornale: "Basta zona grigia". Lezioni di sesso a scuola, il Pd: "Così è inutile". Fotonotizia su un video, generato con l'AI, che "ottiene miliardi di visualizzazioni su TikTok".
- In primo piano i funerali, a Roma, di Nicola Pietrangeli con "le lacrime di Panatta e quella bara sulla terra rossa". Economia: "Spread mai così basso dal 2009". Conflitto in Ucraina: "Stop al gas russo". Meloni: "Il decreto per Kiev si farà". Cronaca: "La scomparsa di Tatiana e il fidanzato ossessionato". Coppa Italia, stasera il Milan all'Olimpico: "Sarri incita la Lazio".
- Coppa Italia: "Inter di forza". Primo gol di Pio Esposito a San Siro e due di Thuram: 5-1 al Venezia. L'Atalanta supera il Genoa per 4-0: "Con Palladino è rinata". Napoli bene contro il Cagliari "dopo 20 rigori". Oggi in campo il Milan che "scopre Jashari". Juventus: "Gatti e Vlahovic oggi si operano". Tennis: "L'ultima partita di Pietrangeli".
- Ancora la Coppa Italia in evidenza: "Pio c'è". L'Inter di Chivu batte il Venezia e avanza nel torneo. Bene anche l'11 di Conte: "Napoli ovunque". Elimina il Cagliari ai rigori e resta in corsa su 4 fronti. Oggi in campo il Milan all'Olimpico: "Il conto di Sarri". Tennis, l'abbraccio a Pietrangeli: "Nessuno come lui".
- In apertura le parole di Chiellini sulla Juventus: "Spalletti è in missione. Sta dando tutto se stesso per invertire la rotta". Coppa Italia, il Napoli supera il Cagliari al "ventesimo rigore". Bene anche l'Inter che batte il Venezia con "Pio Golden gol" e le reti di Thuram, Bonny e Diouf. Supera il turno anche una "travolgente" Atalanta. Oggi in campo Lazio e Milan. Foro Italico: "I funerali di Pietrangeli, come voleva lui".
- In apertura "la strategia dei violenti" con il "piano anti Meloni: botte alla polizia per darle la colpa". Ex sindacalista "svela il disegno". Intervista al cardinal Zuppi: "Bene il governo, la Cei non fa opposizione". Guerra in Ucraina: "Balletto Lega-Fdi sulle armi". Trump: "Putin vorrebbe la pace". Euroscandalo sugli appalti: "I guai di Mogherini e Sannino"
- "Salvini tramuta in legge gli abusi edilizi di Milano" è il titolo d'apertura. Insieme ai nuovi condoni, "solite semplificazioni per politici e palazzinari". Ucraina: "Territori in mano ai russi, negoziato (per ora) fallito". Gaza: "Trump sposta il vertice sulla Fase 2 negli Usa contro Bibi".
- La legge di Bilancio in primo piano. "Manovra, per gli iperammortamenti ci sarà tempo fino al 30 settembre 2028". Regole europee: "Stop Bce sull'oro, il governo riscrive l'emendamento". Intelligenza artificiale in Borsa: "L'AI punta su Wall Street, Anthropic in pole". Aiuti all'Ucraina: "Bruxelles propone debito comune o uso degli asset russi".
- "Ammiraglio, indietro tutta" è il titolo in prima pagina. Cavo Dragone "costretto a rimangiarsi le frasi su un attacco preventivo alla Russia". E Meloni "lo striglia": "E' tempo di pesare le parole". Focus sulla "incredibile campagna degli autori rossi" che "censurano i libri di destra ma pubblicano Stalin". Scandalo a Gaza: "Affiliato di Hamas nella Ong italiana". I "guai" di Schlein a Bruxelles: "Niente immunità Ue per Moretti. E nel Pd s'indaga per tangenti".
- "L'Europa può essere più forte di Putin" è uno dei titoli in primo piano. Lo zar russo "rimanda gli americani a casa senza compromessi". Manicomio di vetro: "Per la relatrice dell'Onu sulla violenza sessuale, Hamas non ha stuprato le donne israeliane". Il msitero dell'oro: "La Bce boccia la proposta sulle riserve auree. Perchè FdI l'ha proposta?".
- "Papà non vuole". Senza il consenso dei genitori, "vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive". La "famiglia innanzitutto" esulta la destra, "le aule non sono circoli transfemministi". Reportage dalla guerra: "Nella terra di nessuno del Donbass". Intanto "salta l'incontro Witkoff-Zelensky". Medioriente: "Nel Libano ferito non torna la vita".
- In primo piano l'Ucraina: "Il nuovo flop di Trump, i negoziati con Putin all'anno zero". Fallito l'incontro tra lo zar e Witkoff, "salta il vertice con Zelensky" mentre "Mosca non cede su territori e Nato". Meloni: "La Russia non mostra disponibilità alla pace". Deas: "Crosetto ha denunciato i pm di Roma".
- "La storia infinita" è il titolo in apertura. La guerra russo-ucraina "continua" mentre "l'Ue alza la voce e taglia il gas". A Roma, intanto, "si prepara la grande saga della politica di Atreju". Ancora Ucraina, parla Horodetskyy: "Kiev non si piegherà alle richieste di Putin". Medioriente: "L'Onu torna alla carica sul ritiro di Israele dalle Alture del Golan". L'editoriale di Cazzola: "Mogherini rilasciata, c'era bisogno del fermo?".
- "Confermati gli aiuti a Kiev" è il titolo d'apertura. Meloni: "Decreto entro l'anno". Negoziati in stallo, "gli inviati Usa non si fermano da Zelensky". Politica: "Torna Atreju e FdI rilancia l'invito a Schlein". Ancona: "Pestata a sangue e uccisa in casa, caccia al marito". Sport: "Spirito Olimpico". Da Atene a Roma, arriva la fiaccola per i Giochi di Milano-Cortina.