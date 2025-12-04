Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, spiccano gli ultimi sviluppi legati alla guerra russo-ucraina con "il muro anti Putin" di Nato ed Ue e con Rutte che parla di ulteriori" forniture militari e sanzioni" contro Mosca in assenza di intese sulla pace. Spazio poi all'economia, con lo spread sceso sotto quota 70, e alla cronaca, con il caso del femminicidio nelle Marche. Per lo sport, i risultati della Coppa Italia e l'addio a Nicola Pietrangeli