Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
11 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Trump mi chiede di cedere". E sull'ipotesi di ritiro dal Donbass rilancia: "Tocca al popolo decidere col voto". Intanto, arriva dall'Ue il via libera al blocco degli asset russi. E Trump chiede: "Azione, non chiacchiere". In programma oggi 12 dicembre uno sciopero generale "anti manovra"

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Tra i temi presenti in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, c'è anche la guerra in Ucraina...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con Trump che gela...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Le tensioni internazionali sull'Ucraina e le relazioni complicate tra Usa e Ue dominano le...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'asse Usa-Russia contro...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, i settori a rischio

    Cronaca

    È previsto per venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata...

    Manifestazione per lo sciopero generale all'Arco della Pace a Milano, 16 dicembre 2021.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

    Roma, 19enne gambizzato al Tuscolano

    Cronaca

    Il giovane è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata e non è in pericolo di...

    Scontro tra auto nel Potentino: morto un uomo, il figlio è grave

    Cronaca

    Una terza persona è stata portata in ospedale in ambulanza in codice giallo e al momento si...