Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Chiude Milano Porta Genova, treno d'epoca da Centrale per dire addio alla stazione. FOTO
Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, trainato da locomotive a vapore ha celebrato l'addio alla storica stazione ferroviaria di MIlano Porta Genova che chiude domani
- Dopo ben 155 anni di attività, chiude all’esercizio ferroviario la stazione di Milano Porta Genova, uno dei luoghi-simbolo della città. Per celebrare un ultimo saluto allo storico impianto, Fondazione FS in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e con il supporto dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia ha organizzato un treno d’epoca composto da carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, trainato da locomotive a vapore in doppia trazione asimmetrica
- Il treno è partito alle ore 09.05 dalla stazione di Milano Centrale per giungere alle 10.05 a Milano Porta Genova, dove c’è stato un tributo alla storia della stazione con un breve approfondimento storico-fotografico a cura del Servizio Archivi della Fondazione FS
- Alle 10.55 il treno storico è ripartito alla volta di Mortara, effettuando fermata per servizio viaggiatori nelle stazioni di Vigevano, Abbiategrasso e Mortara.I viaggiatori hanno potuto scegliere liberamente in quale località trascorrere la propria giornata
- A bordo treno presente l’associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza e supporto ai viaggiatori e una rappresentanza del Magistrato delle contrade di Mortara in costume tipico del 1400. Il treno di ritorno per Milano da Mortara nel pomeriggio con arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 16.40