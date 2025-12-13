Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Offerte Sky
Chiude Milano Porta Genova, treno d'epoca da Centrale per dire addio alla stazione. FOTO

Cronaca fotogallery
4 foto
©IPA/Fotogramma

Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, trainato da locomotive a vapore ha celebrato l'addio alla storica stazione ferroviaria di MIlano Porta Genova che chiude domani

