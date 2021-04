Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 25 aprile. LIVE

Scuola, la Sicilia arancione domani in classe tra dubbi e timori

Da domani nella Sicilia arancione asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie in presenza al 100 per cento fino alla fine dell'anno scolastico. Scuole superiori con attivita' in presenza dal 50 al 100 per cento in base al colore del territorio. Lo specifica una circolare firmata dall'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella nell'Isola. Le disposizioni saranno in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico, salvo ulteriori provvedimenti.