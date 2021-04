Coprifuoco, scontro Salvini-Letta. E il Viminale smentisce Gelmini

Il leader della Lega lancia una petizione contro il divieto di uscita notturna: "In campo per restituire libertà agli italiani". Il segretario del Pd: "Raccolta firme contraria a una decisione dell'esecutivo, chi non vuol stare nel governo non ci stia". La ministra degli Affari regionali: "Nessuna multa per chi resta al ristorante fino alle 22". Il sottosegretario all'Interno: "La legge è chiara: a casa alle 22, evitare interpretazioni"

Il coprifuoco dalle 22 continua a dividere le forze di maggioranza del governo. Da un lato la Lega, che si è astenuta in Cdm sul voto al decreto Covid , attraverso il leader Matteo Salvini torna alla carica con una raccolta firme contro il divieto di uscita notturna. Dall’altro lato il Pd, attraverso il segretario Enrico Letta, sottolinea la linea del Carroccio e puntualizza che chi "non vuole stare al governo non ci stia". Una divisione che coinvolge anche i rappresentanti di due ministeri, con Mariastella Gelmini (Affari regionali) che parla di una possibile linea morbida dei controlli sul coprifuoco e Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno, che smentisce invitando ad evitare "interpretazioni personali" (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

La petizione “no coprifuoco” della Lega

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il dibattito politico s’infiamma nuovamente con la petizione lanciata dalla Lega. "Noi, donne e uomini liberi d'Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo", è la richiesta della campagna, lanciata dal Carroccio. Ad annunciarla sui social è stato Salvini. "Nella giornata della Liberazione, Lega in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: in poche ore già superate 20mila firme per no coprifuoco", ha detto il capo politico della Lega.



Letta: "Chi non vuole stare al governo non ci stia"



Un’iniziativa, quella della Lega, che non è piaciuta al Pd. "Salvini oggi partecipa a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo di cui fa parte ha stabilito", ha detto il segretario Letta. "Voglio che il governo vada avanti due anni - ha aggiunto Letta - ma suggerisco sommessamente di considerare che è successo una volta e non può succedere più. Chi lo fa deve tirare le conseguenze, se non vuole stare al governo non ci stia".