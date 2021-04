Sta contribuendo all'esplosione dei casi in India ed è stata rilevata anche in Svizzera dopo aver fatto la sua comparsa nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e in Italia. Si è sviluppata da una tripla mutazione del coronavirus, ma gli scienziati non hanno ancora stabilito se è più contagiosa o pericolosa. In corso di valutazione anche l'efficacia dei vaccini