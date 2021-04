Vaccini anti-Covid: da autorità Usa ok a ripresa somministrazioni J&J

Il parere degli esperti

Covid, come funziona il vaccino Johnson & Johnson e chi lo produce

La commissione di esperti dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), la massima autorità sanitaria federale negli Usa, ha votato per riprendere l'utilizzo del vaccino monodose. Gli esperti raccomandano l'uso del farmaco senza restrizioni, sottolineando come i benefici superino di gran lunga i rischi. La decisione è stata presa con 10 voti a favore, 4 contrari e un astenuto. È stato consigliato di indicare gli eventuali rischi per le donne più giovani, in modo da permettere loro di scegliere quale vaccino fare: le autorità sanitarie Usa, quindi, dovranno ora mettere a punto nuove indicazioni da includere nelle istruzioni per il vaccino, per mettere in guardia dal rischio di rari e inusuali coaguli nelle donne sotto i 50 anni. In tutto sono stati 15 i casi di trombosi in donne a cui era stato somministrato il vaccino Johnson&Johnson. Tre di loro sono decedute. I rischi sarebbero più elevati per le donne tra i 30 e i 39 anni.