Vaccini, Figliuolo: "Entro fine aprile arriveranno 380mila dosi J&J"

Figliuolo e Curcio in visita al centro vaccinale di Potenza



In visita al centro vaccinale di Potenza, allestito nella tenda del Qatar, nei pressi del parcheggio dell'ospedale San Carlo, insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, al presidente della Regione, Vito Bardi, e al sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, Figliuolo ha poi dichiarato: "Stiamo vedendo la bella Italia. Ovviamente ci sono cose da migliorare, ad esempio nell'intercettare le persone più fragili. E poi non vanno bene le scorciatoie". Curcio ha sottolineato che "stiamo entrando in un periodo nel quale ci sarà un'importante disponibilità di dosi a cui deve corrispondere una capacità altrettanto importante di somministrazione".



Vaccini, Figliuolo: "A maggio oltre 15 milioni di dosi"



Sempre in data odierna, il Commissario per l’emergenza coronavirus ha visitato anche un centro vaccinale a Matera.

"Dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi. E per maggio sono molto, molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni. La campagna va avanti, procede in maniera regolare", ha dichiarato, facendo il punto sulle dosi di vaccino anti-Covid in arrivo nella Penisola.

Quanto all'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, in base ai dati del report del governo aggiornato a questa mattina, finora sono state somministrate 16.271.272 dosi e sono 4.773.616 gli italiani che hanno concluso il ciclo vaccinale. Complessivamente sono state distribuite 19.700.240 dosi. Ciò significa che le Regioni hanno a disposizione quasi 3,5 milioni di dosi.