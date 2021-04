Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie del 22 aprile 2021

In India 315mila nuovi contagi in un giorno

L'India ha sfiorato oggi i 315 mila nuovi casi di contagi da Covid-19 in 24 ore, una cifra che finora non era mai stata toccata da nessun Paese al mondo: il numero preciso è di 314.835, che porta a un totale di 15,9 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. L'India si conferma così come secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti. Gli ospedali della capitale New Delhi e dello Stato più colpito, il Maharashta, dove si trova l'altra megalopoli Mumbai, sono in difficoltà per la penuria di ossigeno e di medicine per curare i malati.