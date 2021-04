Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 23 aprile. LIVE

I governatori chiedono al premier Draghi un nuovo confronto. Mattarella firma il nuovo decreto anti-Covid. Oggi la cabina di regia stabilirà i nuovi colori delle regioni. Recovery, approda in Consiglio dei Ministri il piano da 221 miliardi. Il via libera finale dopo il nuovo ok delle Camere. Tra le novità scuole cablate, sviluppo della telemedicina e passaggio all'idrogeno. In Italia oltre 16mila nuovi casi e 360 decessi nelle ultime 24 ore. In calo ricoveri e terapie intensive. Tasso di positività al 4,4%