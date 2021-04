Vaccino, una dose AstraZeneca o Pfizer riduce rischio contagio di 2/3

Lo ha indicato un lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell'Università di Oxford, in collaborazione con l'Office for National Statistics. Nello studio sono stati analizzati, nel dettaglio, i risultati dei test sul Covid di oltre 350.000 persone nel Regno Unito Condividi:

L’inoculazione di una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. A rivelarlo, uno studio condotto dagli esperti dell'Università di Oxford in collaborazione con quelli dell'Office for National Statistics, che ha analizzato nel dettaglio i risultati dei test del Covid di oltre 350.000 persone nel Regno Unito, in un periodo di tempo che andava da dicembre ad aprile. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, il tempo necessario al sistema immunitario per reagire, le infezioni da coronavirus sono diminuite di una quota pari al 65%.

L’efficacia contro le infezioni approfondimento Covid, Quando Mi Vaccino? Il calcolatore stima la data di vaccinazione I vaccini, segnala il “The Guardian” in un articolo che riporta lo studio, sono risultati più efficaci contro le infezioni sintomatiche rispetto a quelle asintomatiche, riducendo i tassi rispettivamente del 72% e del 57%, rispetto a quelli osservati nella popolazione non vaccinata. Oltre ad essere risultati efficaci come protezione tanto per le persone anziane e più vulnerabili tanto per i pazienti più giovani e sani. La seconda dose del vaccino Pfizer, è emerso ancora dallo studio, ha poi ulteriormente potenziato la protezione, provocando una riduzione delle infezioni sintomatiche del 90% e delle infezioni asintomatiche del 70%. Dal momento che il vaccino di AstraZeneca è stato approvato e lanciato in seguito, gli studiosi hanno segnalato come, attualmente, sia troppo presto per valutare l'impatto delle sue seconde dosi.