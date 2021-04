Vaccini, Magrini (Aifa): "AstraZeneca e J&J potrebbero andare a tutti"

È "meglio per il momento" usare i vaccini anti- Covid Johnson & Johnson e Astrazeneca "negli anziani sapendo che potremmo anche usarli se necessario: se avessimo solo questi due vaccini a disposizione li daremmo senza esitazioni a tutti perché i benefici superano di gran lunga i rischi". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, in un’intervista al quotidiano La Stampa , commentando l'indicazione di somministrare anche il preparato Janssen (Johnson & Johnson) in via preferenziale a chi ha più di 60 anni.

Magrini: da Ema ok a J&J e Astrazeneca per over 18



Sempre a proposito dei vaccini anti-Covid Johnson & Johnson e Astrazeneca, Magrini ha ribadito che per l'Ema "sono entrambi utilizzabili in tutta la popolazione sopra i 18 anni, ma abbiamo seguito quella che anche la Fda americana ha definito una abbondanza di cautela".

Quanto ai "possibili" legami di causa-effetto tra i due preparati anti-Covid e alcuni eventi "molto rari" di trombosi cerebrale, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha precisato che “si tratta di effetti imprevedibili, la cui causa non è chiara, probabilmente di natura immunitaria o genetica".

"Sono trombosi in sedi inusuali, non sembrano esserci fattori predisponenti noti, nemmeno l’abbassamento del livello delle piastrine, problema che in teoria dovrebbe dare luogo ad eventi emorragici, cioè l’esatto contrario, o altri fattori della coagulazione”, ha aggiunto Magrini, sottolineando che i “casi rarissimi” di trombosi cerebrali sono stati registrati “in donne con meno di 60 anni”.



I vaccini in arrivo



Nel corso dell'intervista, il direttore dell'Aifa, commentando l'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, ha parlato anche preparati in arrivo e in particolare del vaccino CureVac. “Nei prossimi mesi avremo anche altre opzioni”, ha assicurato Magrini, “a fine maggio è attesa anche la registrazione del vaccino Curevac che usa la tecnologia dell’Rna messaggero, come Pfizer e Moderna, e che ha dati preliminari molto buoni”.