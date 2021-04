Breton a Sky TG24: “Potremo vaccinare 70% adulti in Ue a metà luglio”

Lo ha detto, intervenendo a Sky TG24 Economia, Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, sottolineando che è stato “recuperato il ritardo” dell'inizio della campagna vaccinale in Ue. E commentando positivamente il via libera dell'Ema al vaccino di Johnson & Johnson

La campagna vaccinale contro il Covid-19 in Europa “sta accelerando molto”. E adesso, il via libera dell'Ema al vaccino di Johnson & Johnson si rivela una notizia positiva, perché “accelera” ulteriormente la campagna di vaccinazione in Ue. “Il nostro target è legato al fatto che dovremmo essere in grado di vaccinare più del 70% degli adulti entro metà luglio”. Lo ha detto, intervenendo a Sky TG24 Economia, Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, sottolineando che è stato “recuperato il ritardo” dell'inizio della campagna vaccinale in Europa.