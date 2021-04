Nuovo incontro nel pomeriggio di oggi tra Governo e Regioni sulle riaperture. Il Cts approfondirà dettagli e regole, anche per il pass per gli spostamenti. Le Regioni premono per ulteriori aperture, mentre dubbi e cautele persistono sul fronte della scuola e del coprifuoco notturno. Lunedì sera arrivate a Pratica di Mare 430mila dosi di AstraZeneca, ma martedì è atteso il verdetto dell'Ema su Johnson & Johnson. Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia, mentre Pfizer annuncia l'arrivo di altre 100mln di dosi all'Ue nel 2021 e a Pratica di Mare sono arrivate 430mila dosi di AstraZeneca. Attesa per martedì la decisione dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson. Il bollettino registra 8.864 nuovi contagi su 146.728 tamponi processati (antigenici e molecolari); i decessi in un giorno sono 316. Le terapie intensive restano in calo (-67, ora 3.244) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+94, ora 23.742). Il tasso di positività è al 6% ( BOLLETTINO