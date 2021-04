Covid, i 4 vaccini e gli effetti collaterali dichiarati dall'Aifa

8/20 ©IPA/Fotogramma

Il tempo tra la somministrazione e il decesso varia da 2 ore fino a 28 giorni, con una media di 4 giorni. In 74 casi il decesso è avvenuto dopo la prima dose, in 25 dopo la seconda (in 1 caso l’informazione è mancante). Non sono segnalati decessi per shock anafilattico o reazioni allergiche importanti, mentre sono riportati spesso eventi cardiovascolari in pazienti con storia clinica di patologie pregresse o fattori di rischio. Segnalati casi fatali collegati alla problematica trombo-embolica. Il nesso di causalità risulta correlabile in una sola segnalazione