Covid, Fontana: “Impossibile riaprire scuole con trasporti al 50%"

"Siamo pronti per ripartire con le riaperture". Lo ha affermato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla trasmissione "Buongiorno" su Sky TG24 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA). "Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico - ha proseguito - i tavoli con Prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell'equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei treni al 50%. Questo è un problema che abbiamo già evidenziato al governo. Nell'incontro previsto nel pomeriggio sentiremo le riflessioni del governo. Ci sono in campo una serie di soluzioni, una delle quali sarebbe quella di dilazionare l'ingresso degli studenti nelle scuole". Ha poi aggiunto: "Bisogna trovare soluzione intermedie per consentire riapertura e norme anticontagio. La priorità in assoluto è tenere aperte le scuole: mi piangeva il cuore chiuderle. Però in questo momento delicato bisogna stare attenti”.

Fontana: "Con garanzia vaccini, prima dose per tutti entro luglio"

“Da ieri è aumentato il numero dei vaccini, in parte garantiti e in parte arrivati. Ieri eravamp intorno ai 58mila, questa settimana l'intenzione è di salire ai 65-70mila, per aumentare la prossima settimana. Nel momento in cui avremo una garanzia di numero dosi sufficienti, potremo completare la vaccinazione di tutti i cittadini con la prima dose entro la fine di giugno e i primi 15 giorni di luglio".

"Abbiamo una possibilità di vaccinare molto alta - ha proseguito - ma temo che dovremmo ridurre le potenzialità per il numero di vaccini che non è compatibile con la disponibilità di dosi”. Sul mercato parallelo dei vaccini ha dichiarato: “Mi piacerebbe che il nostro Paese fosse autonomo per la produzione dei vaccini. Condivido l'operato del ministro Giorgetti, che cerca di andare in quella direzione. Ci sono tante realtà scientifiche, anche a Milano e in Lombardia, che stanno studiando e portando avanti questo progetto”.

Fontana: "Numeri migliorano, buone probabilità ritorno zona gialla"

Nel frattempo, a proposito di un ritorno in zona gialla la prossima settimana, il presidente ha dichiarato: "I numeri stanno gradualmente migliorando. Sicuramente, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilità che si ritorni gialli”.

Sul coprifuoco: "Valutiamo giorno per giorno evoluzione numeri"

Sulla possibilità di togliere il coprifuoco, Fontana ha spiegato: “Il coprifuoco è una di quelle misure che dovranno tener conto del miglioramento della situazione e dei numeri, del raggiungimento di una sempre maggiore normalità. Sulla base della valutazione dei numeri si valuterà se eliminarlo o tenerlo ancora qualche giorno. Siamo vicini a una scelta definitiva. Sono dell'opinione che bisogna fare tutto con gradualità e buonsenso, quel buonsenso che il governo sta usando. Con il governo, il vantaggio è che c'è un dialogo continuo, quasi giornaliero, per cui i cambiamenti possono avvenire con maggiore costanza. Con il precedente governo era meno intenso il contatto".

Elezioni, Fontana: "Albertini sarebbe ottimo sindaco per Milano"

A proposito dell'ipotesi di Gabriele Albertini come candidato sindaco di Milano per il cenotrdestra, Fontana ha commentato: "Di Albertini ho una grandissima stima personale e un ottimo rapporto. Sono convinto che potrebbe essere un ottimo sindaco per Milano. Con lui ho sempre parlato di grandi progetti, ma mai di ipotesi di candidatura. Credo però che abbia ancora l'entusiasmo di quando ha iniziato la sua attività amministrativa".