In vista delle prossime riaperture, come annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il governo italiano è al lavoro su un “pass” per gli spostamenti tra regioni non in fascia gialla e per assistere a determinati luoghi pubblici, eventi culturali e sportivi

Pass Covid-free, da Israele alla Grecia: come funzionano nel mondo