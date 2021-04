1/14 ©IPA/Fotogramma

Il pass Covid-free per viaggiare in periodo di pandemia può essere lo strumento che permette alle persone di tornare a muoversi da un Paese all’altro in sicurezza e senza troppi ulteriori controlli. La Commissione Ue vorrebbe lanciarlo il primo giugno e anche il resto del mondo si sta muovendo per adottarlo. Ogni Stato, però, sta procedendo su un diverso percorso. Ecco come funziona da un territorio all’altro

Covid, il green pass europeo sarà pronto entro il 1° giugno