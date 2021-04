Covid, il Green Pass europeo sarà pronto entro l'1 giugno

Arriva la data ufficiale per la nascita del sistema che permetterà di muoversi all’interno dei territori degli Stati mebri in vista della stagione estiva. Per ottenerlo sarà necessario essere vaccinati, guariti, o negativi al Covid-19. La Commissione Europea è adesso al lavoro per finalizzare il funzionamento del certificato che, secondo quanto detto dal commissario Ue per il Mercato Interno Thierry Breton, “dovrà essere implementato dagli Stati membri per raggiungere la piena operatività nel mese di luglio”