Covid, Breton: immunità gregge a luglio, passaporto sanitario a giugno

Il commissario Ue al Mercato interno e capo della task force sui vaccini ha mostrato il prototipo del documento: sarà disponibile sia in versione cartacea sia digitale in ogni Paese dell'Ue, ci sarà un codice QR che indicherà il tipo di vaccino effettuato oppure se si ha già avuto la malattia e si hanno gli anticorpi, non sarà obbligatorio. Sassoli, presidente del Parlamento europeo: “Strumento per riaprire il turismo. Obiettivo è arrivare a vaccinare il 70% dei cittadini europei entro l'estate”

Breton presenta il “passaporto sanitario” europeo

Breton ha quindi fatto vedere un prototipo del “passaporto sanitario” europeo. Sul documento, che sarà disponibile sia in versione cartacea sia digitale in ogni Paese dell'Ue, ci sarà un codice QR che indicherà il tipo di vaccino effettuato oppure, in alternativa, se si ha già avuto la malattia e si hanno gli anticorpi. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus, invece, ci sarà il risultato dell'ultimo tampone effettuato. Il documento potrà essere richiesto per prendere un aereo, partecipare a eventi o entrare in un luogo pubblico, ma - ha sottolineato Breton - non sarà obbligatorio. In mancanza del certificato, potrà essere richiesto un test negativo al Covid. Il commissario ha anticipato che il lancio del “passaporto sanitario” armonizzato a livello europeo è previsto per il 15 giugno.