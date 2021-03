7/14 ©Ansa

Nel Paese transalpino, le attività non essenziali sono chiuse, tranne i parrucchieri. Si può fare attività sportiva all'aperto entro 10 km da casa ma non si può viaggiare all'interno del Paese senza un motivo valido. Le scuole sono ancora aperte. Resta in vigore il coprifuoco nazionale dalle 19 alle 6