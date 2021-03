Covid Germania, Angela Merkel revoca il lockdown totale a Pasqua

Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da Angela Merkel. Lo ha reso noto l'agenzia tedesca Dpa a pochi minuti dall'inizio del nuovo vertice fra governo e Laender. Al vertice di due giorni fa, era stato deciso uno stop di tutte le attività fra il primo e il 5 aprile, con la chiusura perfino dei supermercati (ma era prevista un'eccezione per generi alimentari il sabato santo). Questa misura, che includeva dei 'Ruhetage', e cioè dei 'giorni di sosta' ulteriori rispetto ai festivi ordinari, ha provocato grande confusione ed è stata fortemente attaccata dal mondo economico.

Merkel: "È stato un errore, chiederò scusa"

Secondo Spiegel, poi, all'inizio del vertice Stato-Regioni Merkel, annunciando l'annullamento del lockdown rafforzato per Pasqua, avrebbe detto: "È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità". "Chiederò scusa al Paese", avrebbe anche aggiunto la cancelliera.