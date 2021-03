5/15 ©Ansa

Il fisico Giorgio Parisi sostiene che l'Italia dovrebbe seguire l'esempio della Gran Bretagna e cominciare fin da adesso a preparare per l'autunno la campagna per il richiamo della vaccinazione anti Covid-19. "Se da qui a dicembre dovessero comparire nuove varianti e i vaccini attuali non dovessero essere efficaci, non si può escludere uno scenario in cui potrebbe essere necessario rivaccinare tutta la popolazione. Serve una programmazione in questo senso che parta dai politici”

