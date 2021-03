Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 28 marzo. LIVE

MAPPE - Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute i nuovi contagi sono 23.839 a fronte di 357.154 tamponi processati. I decessi sono 380. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 più di ieri, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità. Il tasso di positività è al 6,7% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).

Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. Un "quantitativo importante" che segna "l'effettivo cambio di passo" nell'immunizzazione degli italiani, si sbilancia il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo che poi avverte: ora bisogna lavorare tutti insieme affinché "nessuno resti indietro".

Le ultime notizie:

