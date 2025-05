Trasferimento docenti 2025, in arrivo esiti delle domande di mobilità

In arrivo i risultati per i docenti che hanno chiesto il trasferimento per il prossimo anno scolastico. È fissata per domani, venerdì 23 maggio 2025, la pubblicazione dei movimenti del personale docente nel sito dell’UST, Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento. La data era stata resa nota dall’O.M. 36 del 28 febbraio 2025 e non dovrebbe subire variazioni. I diretti interessati riceveranno dall’UST l’esito della loro richiesta di trasferimento o di passaggio di cattedra o ad altro ruolo. La comunicazione arriverà attraverso l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line.

Vincoli e rinuncia

Come stabilito dall’O.M. 36 del 28 febbraio 2025, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale sia professionale, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Altro vincolo riguarda il docente che ottiene il trasferimento in una delle sedi richieste: non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso. Uniche eccezioni in casi specifici quali: gravi eventi sopravvenuti successivamente alla richiesta e debitamente comprovati; rimane vacante il posto di provenienza; la rinuncia non crei problemi per la gestione dell’organico. Nei casi in cui la rinuncia dovesse essere motivata e accettata, il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta il rifacimento degli stessi.