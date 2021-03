Covid, terapie intensive sopra soglia d'allerta nazionale. I DATI

1/12

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. A livello nazionale, secondo i dati Agenas, la percentuale dei malati covid in terapia intensiva sul totale dei posti disponibili è al 40%, quindi ben oltre il 30% della soglia dall’allerta. Le regioni con i dati peggiori sono Marche (61% di posti occupati), Lombardia (60%), Piemonte (57%), Emilia-Romagna (53%) e Provincia autonoma di Trento (49%)

