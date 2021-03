4/15 ©Ansa

Il virologo Andrea Crisanti ha detto che se fosse il ministro della Salute cercherebbe "di fare come hanno fatto in Uk: uno sforzo corale, coinvolgendo studenti, infermieri, neolaureati, medici di base e pediatri obbligati a fare vaccinazioni, per uscire collettivamente da questa emergenza". Poi ha ricordato che "vi è la priorità di difenderci dalla reintroduzione di virus dall'esterno e in particolare di varianti. Questo dovrebbe essere accompagnato da un programma di sorveglianza e di sequenziamento"

