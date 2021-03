Nuovi colori delle regioni, i cambiamenti nella settimana di Pasqua

1/10 ©Ansa

Attesa per il nuovo monitoraggio Iss che stabilisce i colori delle regioni. Nel mentre, alcune aree, in base alle analisi dei dati, sanno già, con tutta probabilità, in quale fascia saranno da lunedì 29 marzo. È il caso della Lombardia, che si avvia a rimanere rossa, e del Lazio, che invece dovrebbe passare in arancione. La Toscana dovrebbe rimanere arancione, mentre il Veneto è in bilico. La Valle d'Aosta invece si prepara a passare in rosso

Zona gialla lontana: ipotesi colori delle regioni dopo Pasqua, Italia tra arancio e rosso