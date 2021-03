Zona gialla più lontana: i colori delle regioni dopo Pasqua

Alcune fonti accreditano come probabile l'allentamento dei parametri con la possibilità di passaggio in zona gialla per le Regioni a più basso contagio. Ma altre sostengono che i dati del contagio difficilmente consentiranno di smorzare la stretta: il rischio è che il Paese rimanga diviso tra l’arancione, nella migliore dell'ipotesi, e il rosso. L'opzione più largamente condivisa in maggioranza è che dal 7 aprile tornino in classe tutti i bambini fino alla prima media, anche nelle zone rosse