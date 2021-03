Covid in Italia e nel mondo, le notizie del 26 marzo

Le ultime notizie:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette notizie ( clicca qui )

) Le notifiche su Facebook Messenger ( clicca qui )

) Le notizie audio con i titoli del Tg ( clicca qui)

Attesa oggi per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi. Il Lazio, che ha un Rt di 0.99, spera di tornare in arancione, così come la Toscana. Dal sabato di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. Oggi è in programma anche la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi. Sul tavolo il nuovo decreto legge. Le incognite restano quelle delle scuole, ritorno ai colori tradizionali (compreso il giallo) e lo spostamento tra regioni. Il bollettino del ministero della Salute registra 23.696 nuovi contagi su 349.472 tamponi processati in 24 ore. I morti in un giorno sono 460. Salgono le terapie intesive (+32, 3.620) mentre scendono lievemente i ricoveri ordinari (-14, 28.424). Il tasso di positività sale al 6,8% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). È in corso il Consiglio Europeo in cui verrà definita la questione dell'export dei vaccini verso il Regno Unito.