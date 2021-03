Covid, il vademecum per le cure a casa: domande e risposte

3/16 ©Getty

Come possono i medici identificare i pazienti Covid-19 asintomatici, lievi, moderati o gravi?

Secondo l'Oms, il caso di Covid-19 asintomatico è definito come una persona con un test di amplificazione degli acidi nucleici (Naat) positivo per Sars-CoV-2 in assenza di sintomi. Il paziente sintomatico lieve soddisfa invece la definizione di caso di Covid-19 senza evidenza di polmonite virale o ipossia

