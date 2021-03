Pregliasco a Sky TG24: “E’ più il momento di chiudere che di aprire”

Lo ha detto, intervenendo a "Timeline", il virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, in riferimento anche alle scuole. Pregliasco ha commentato così le dichiarazioni della ministra Elena Bonetti sulla possibile riapertura delle scuole anche nelle zone rosse Condividi:

“Chiudere è meglio che aprire, anche per la scuola. Ritengo che si faranno delle scelte di valutazione di rischio con tutte le attenzioni del caso”. Con queste parole, intervenendo nel corso di “Timeline” su Sky TG24, si è espresso Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, commentando le dichiarazioni della ministra Elena Bonetti in riferimento alla riapertura delle scuole anche nelle zone rosse. “Dobbiamo vedere giorno per giorno, sono un po' pessimista. Mi rendo conto che la Ministra ha ragione, come tanti giovani che desiderano andare a scuola”, ha detto ancora. “Inutile ricordare l’importanza della scuola anche rispetto al poter lavorare, abbiamo colleghi in ospedale in difficoltà oggettiva con bimbi piccoli”. Ma “se è vero che un recente studio dimostra che la scuola come tale non sembra essere l’amplificatore dei contagi, non tiene conto di quello che c’è intorno, come la mobilità conseguente e il tracciamento che da tempo si è perso”, ha riferito inoltre il virologo.

La velocità di crescita della curva epidemica “si sta riducendo” approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Attualmente, ha detto Pregliasco nel corso del suo intervento, “riusciamo solo a mitigare la velocità con cui il virus si diffonde. Lo abbiamo visto in Sardegna, tre settimane di zona bianca puntellata da qualche rosso, dove lasciando aperto il rubinetto dei contatti il virus continua la sua opera”. I dati, però, lasciano ben sperare dato che la velocità di crescita della curva epidemica “si sta riducendo da alcuni giorni rispetto alla settimana precedente. Questo è un segnale che voglio interpretare come positivo rispetto a una prospettiva che se confermata confermerebbe quelli che erano stati alcuni modelli matematici che prevedevano proprio per ora il picco di questa terza ondata”, ha spiegato Pregliasco. “E’ chiaro che parleremo di picco quando lo avremo scavallato, ma il dato è in crescita ancora, rispetto al dato dei morti e dei ricoveri che rimangono comunque elevati un po’ in tutta Italia”, ha riferito. Certo, ha continuato Pregliasco, “se andiamo a vedere ci sono Regioni con tempistiche diverse, la curva complessiva è la sommatoria di curve di diffusione diversa che vedono ancora una situazione pesante. E oltretutto sicuramente il dato stabile di nuovi casi, variabile solo rispetto purtroppo al totale dei tamponi, dimostra a mio avviso che purtroppo il tracciamento è perso, lo sapevamo da tempo”, ha continuato. “E purtroppo riusciamo a intercettare solo una quota parte dei casi. Vero è che si tratta di casi non rilevanti perché non sintomatici, ma sono quelli, in particolare dei giovani, che mantengono questa triste catena di contagi”, ha sottolineato il virologo dell’Università di Milano.