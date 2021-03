2/12 ©Ansa

BONUS STAGIONALI E SPETTACOLO - I lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale devono inviare le domande per l’indennità entro il mese di aprile. L’Inps dovrebbe comunicare al più presto le istruzioni su come procedere. Il fondo stanziato è di 900 milioni di euro, con un bonus erogato per un periodo di tre mesi per un totale di 2.400 euro

Bonus lavoratori spettacolo: a chi spetta e come richiederlo