Oggi l’incontro del presidente del Consiglio con la squadra di Governo. Per le feste di Pasqua tutta Italia sarà rossa, poi un nuovo decreto per il periodo successivo. Il decreto legge con le nuove misure dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana, forse già martedì

Mario Draghi incontra i ministri alle 12 per la Cabina di regia sul prossimo decreto ministeriale. L’appuntamento sarebbe stato anticipato rispetto a quanto previsto. Seguirà una conferenza stampa del presidente del Consiglio, alle ore 14:00, che si terrà nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il premier riferirà sulle nuove misure in arrivo ( COVID, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

Pasqua in zona rossa, poi otto regioni e una provincia

Quel che già si sa è che dal sabato di Pasqua fino a Pasquetta tutta l'Italia tornerà in zona rossa, e che otto regioni e una provincia dovrebbero restare in rosso anche dopo Pasqua. Si attendono poi ulteriori novità per il periodo successivo alle feste: il decreto legge con le nuove misure dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana, forse martedì.