Al via Consiglio europeo: al centro export vaccini, partecipa Biden

Nella giornata odierna i lavori si concentrano sulla risposta Ue al Covid e sull'export dei vaccini in particolare verso il Regno Unito, dopo la pace raggiunta ieri tra Bruxelles e Londra in seguito al caso AstraZeneca. In serata è invece prevista una sessione speciale sulla cooperazione con gli Usa, con la partecipazione di Joe Biden. Tra le ipotesi, anche quella di un trasferimento all’Unione europea del surplus dei vaccini statunitensi

L’alleanza Ue-Usa sui vaccini

L’Ue guarda dunque agli Stati Uniti per un'alleanza sui vaccini anti Covid riconoscendo piena reciprocità sullo scambio per la produzione dei farmaci a Washington. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che lavora all'incontro con Biden fin dai primi giorni del suo arrivo alla Casa Bianca, punta anche ad un'alleanza tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sui vaccini come strumento di diplomazia a livello globale per promuovere i valori della democrazia occidentale, scalzando Cina e Russia. Perché se è vero che in questo momento l'Unione affronta una penuria di dosi a causa delle promesse mancate di AstraZeneca, sotto la guida della Tas force di Thierry Breton Bruxelles prevede che i 27 possano diventare tra i primi produttori al mondo.