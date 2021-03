Adottata una revisione del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione delle dosi. Bisogna valutare la “reciprocità” e la “proporzionalità” tra i criteri per concedere il via libera. Von del Leyen: “L’Ue è l'unico grande produttore dell'Ocse che continua a esportare vaccini su larga scala in dozzine di Paesi. Ma le strade devono correre a doppio senso”