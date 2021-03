Vaccini Covid, pace fatta Ue-Uk: impegno per soluzione vantaggiosa

Raggiunto l'accordo nei negoziati a Bruxelles sull'impegno a creare le condizioni per "una soluzione vantaggiosa per tutti" sulle forniture dei farmaci. L’obiettivo: ”Espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini", come si legge in un comunicato congiunto della Commissione e del governo di Johnson

Ue e Regno Unito sono vicini a un'intesa nei negoziati che si sono svolti a Bruxelles. Ue e Uk, in particolare, si sono impegnati a creare le condizioni per "una soluzione vantaggiosa per tutti (win-win)" sulle forniture dei vaccini anti Covid. L’obiettivo: ”Espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini". Lo si legge in un comunicato congiunto della Commissione e del governo di Boris Johnson diffuso a Londra ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

"L'apertura e la cooperazione globale fra tutti in Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide", riconoscono le due parti, assicurando di voler "continuare le discussione" sui dettagli.

Il caso di Anagni e il giallo delle dosi di AstraZeneca

L'intesa arriva dopo una giornata di tensioni alimentate anche dalla notizia che sabato si è verificata un’ispezione da parte delle autorità italiane, per conto dell’Unione europea, nello stabilimento della Catalent di Anagni. Trovato uno stock di 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, delle quali l’Ue non era a conoscenza. Sabato, secondo fonti italiane, la Commissione europea aveva chiesto al presidente del Consiglio di verificare alcuni lotti di vaccini presso lo stabilimento di produzione in provincia di Frosinone. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato quindi un'ispezione, che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Carabinieri del Nas. "Dovremmo rifiutare categoricamente qualsiasi esportazione di AstraZeneca prodotta in Europa", ha scritto in giornata su Twitter il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber. L'azienda ha replicato: "13 mln di dosi destinate a iniziativa COVAX". Mentre lo stesso premier britannico Johnson ha subito sottolineato: "Il blocco dell'export sarebbe un boomerang".