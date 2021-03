Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 27 marzo. LIVE

Secondo il monitoraggio Iss, scende il valore dell'Rt nazionale che passa dallo 1,16, della scorsa settimana a 1.08. Si abbassa anche il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti (da 264 della scorsa settimana a 240). Nei prossimi giorni cambieranno i colori delle regioni : il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta. Quest'ultima anticipa il divieto di spostamento da oggi. Il Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza martedì 30 marzo. Dal weekend di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. Il premier Draghi : "Dopo Pasqua riapertura della scuola fino alla prima media, tutte le altre restrizioni restano ferme". Sui vaccini: "Pronti a provvedimenti per operatori sanitari che non si vaccinano". Il dl con le nuove misure dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana ( COSA PREVEDE IL DECRETO ). Il bollettino del ministero della Salute registra 23.987 nuovi contagi su 354.982 tamponi processati (antigenici e molecolari). I decessi in un giorno sono 457. Salgono i ricoveri ordinari (+48, ora 28.472), in lieve aumento le terapie intensive (+8, ora 3.628). Il tasso di positività è stabile al 6,8 ( BOLLETTINO GRAFICHE ).