Cashback: si potrà pagare anche con le tessere dei supermercati

Il nuovo aggiornamento dell’app IO consente di pagare anche con le principali carte delle catene. Via libera quindi alla Fidaty oro di Esselunga, Più Conad Card di Conad e la Supercard di Coop. Intanto il sottosegretario al Mef Claudio Durigon, in un’interrogazione in commissione Finanze della Camera, ha fornito gli ultimi dati sull’iniziativa: aumentano i pagamenti elettronici, 56% sotto 25 euro. Attivi 7 milioni di utenti e 14 milioni di carte registrate