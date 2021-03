Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione: ecco i vincitori

Al via il concorso promosso dal governo per incentivare l'uso delle carte e quindi contenere l’evasione. Assegnati i primi premi

Si è svolta oggi, alle 13, la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, il concorso promosso dal governo per incentivare l'uso delle carte e quindi contenere l'evasione ( COME FUNZIONA ).

I numeri della Lotteria degli scontrini

Gli italiani che hanno attivato il codice, secondo i dati del ministero dell'Economia, sono 4 milioni per un totale di 535 milioni di biglietti. La possibilità di centrare uno dei dieci premi è di una su 53 milioni. Secondo l'associazione Consumerismo, però, la lotteria, che nei prossimi mesi aumenterà il numero dei premi inserendo anche quelli settimanali, sarebbe stata un flop. Secondo l'associazione dei consumatori, soltanto 250mila esercenti, vale a dire il 35% del totale, hanno aggiornato i registratori di cassa "per carenza di tecnologia o connessione o per le difficoltà nell'affrontare le spese di aggiornamento software, lievitate a oltre 300 euro a registratore".