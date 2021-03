Lotteria degli scontrini, l’11 marzo prima estrazione: come funziona

Al via le estrazioni mensili del sistema che premia gli acquisti cashless: in palio 100mila euro a testa per 10 acquirenti e 20mila per 10 venditori. Difficile rientrare fra i fortunati: a febbraio gli scontrini validi generati sono stati 535.209.478. Da giugno inizieranno anche le estrazioni settimanali (15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende) e a inizio 2022 quella annuale da 5 milioni di euro