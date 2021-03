In Italia nel 2020 un pagamento su tre è stato con carte o app

Il 33% dei pagamenti nel nostro paese è avvenuto nel 2020 con carte di debito o credito o attraverso app. Si tratta di una percentuale più alta rispetto agli anni precedenti: nel 2019 i pagamenti digitali erano il 28,5%, fino al 2017 solo il 24,2. La crescita nel corso del 2020 è avvenuta in un contesto di forte calo dei consumi (-13%). A crescere sono stati soprattutto i pagamenti tramite contactless (+29%, a quota 81,5 miliardi di euro) e, ancor più, quelli tramite smartphone e wearable (+80%, oltre 3,4 miliardi), le modalità senza contatto si sono infatti affermate come valide alleate dei cittadini contro la diffusione del contagio da Covid-19.



