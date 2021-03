La proposta arriva dal sottosegretario al ministero dell’Economia Claudio Durigon: “Potremmo risparmiare 2,5-3 miliardi di euro che potremmo lasciare al Parlamento per rafforzare le risposte alle categorie in crisi nel Decreto Sostegni". Ma nulla è stato ancora deciso sul programma di rimborsi sviluppato per incentivare l’uso di pagamenti elettronici