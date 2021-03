L’Istituto ha diffuso le prime informazioni riguardo all’indennità prevista dal Decreto Sostegni. Le persone che hanno già ricevuto l'assegno di 1.000 euro grazie al Dl Ristori, riceveranno in automatico il nuovo pagamento. Quelle che non avevano fatto richiesta per il bonus o non rientravano tra i beneficiari, devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2021. Ecco cosa c’è da sapere