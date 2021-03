1/13 ©Ansa

In arrivo, dalle amministrazioni comunali, i bonus spesa 2021 fino a 700 euro per le famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19. Il Decreto Ristori ter, dello scorso novembre, aveva stanziato 400 milioni per rinnovare questo incentivo, già previsto nel Decreto di marzo 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Decreto Sostegni, tutti i bonus e le scadenze previste per le domande