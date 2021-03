Covid, Brusaferro: “Curva scende. Scuola, non vogliamo richiuderla”

Il presidente dell’Iss e portavoce del Cts: “Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi”. "La crescita dell'incidenza si è fermata”, la prossima settimana "ci aspettiamo che la curva scenda ancora”, ha aggiunto. Ma ha sottolineato che le restrizioni attuali vanno mantenute per tutto aprile. Sull’estate: “Qualche libertà in più”

“La curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha parlato delle fase dell’emergenza coronavirus in cui ci troviamo. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ribadito che la scuola "è sempre stata una priorità, non solo in Italia. Anche l'Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema" (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).