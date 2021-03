Secondo i dati del nuovo report settimanale che dovrebbero essere confermati oggi, il numero dei casi sarebbe in discesa dai 264 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana a 240. Per quanto riguarda i cambiamenti delle fasce di colore, la Lombardia dovrebbe restare in rosso mentre il Lazio potrebbe passare in arancione. In bilico il Veneto