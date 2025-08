West Nile, a Latina morto uomo di 77 anni: è quinta vittima nel Lazio

Cos'è e che sintomi dà il virus West Nile

Il West Nile Virus fa parte della famiglia dei Flaviviridae ed è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. È una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare, in particolare del genere Culex pipiens, che colpisce soprattutto gli uccelli selvatici. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus anche a ospiti accidentali come il cavallo e l'uomo. Diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America, negli ultimi anni è circolato anche in Italia. La maggior parte delle persone infette non mostra nessun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta disturbi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.