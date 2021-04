Ema, i benefici del vaccino Johnson & Johnson superano i rischi

I casi presi in esame

Per la revisione sul vaccino, infatti, l’Ema ha preso in considerazione "otto casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale, proprio negli Stati Uniti”, si legge nella nota, dove, alla data del 13 aprile, “oltre 7 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino Janssen". Secondo gli esperti, "una spiegazione plausibile" per gli eventi rari dopo il vaccino di Johnson & Johnson, che vedono "la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse", è una "risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina", scrive ancora l'Ema.

Fattori di rischio specifici non confermati

Tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale, nello specifico, "si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni, entro tre settimane dalla vaccinazione" e nella maggioranza dei casi, si tratta di donne. Dunque, “sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati", hanno riferito gli esperti. Anche per questo, l’Ema ha detto di non impone limitazioni legate all’uso del vaccino.